Enfrentamientos entre policía y ecologistas por la construcción de un embalse para el riego

Marie-Jeanne tiene más de 60 años, pero no dudó en enfrentarse a la policía, como explicó a Baptiste Coulon, corresponsal especial del servicio de Francia de RFI. "A un policía que quería impedirme cruzar la carretera cuando estaba delante de él -me dijo que me quitara de en medio, señora, que se retirara- le dije que lo condenaba, con una gran sonrisa, a morir de sed, ¡porque ellos son tan víctimas como nosotros de estos problemas de agua! No es normal que la policía utilice tantos medios para disuadir a las personas que quieren declarar”, declaró.