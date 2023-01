Escalofriantes testimonios tras el motín en la prisión haitiana de Les Gonaïves

Un poco más allá, se puede ver otro cuerpo con la cara ya comida por los perros. Aferrada a la valla de la prisión, esta madre no puede contener las lágrimas.

“Mi hijo tiene 16 años. Fue detenido durante los saqueos en Gonaïves. He venido a comprobarlo, he oído que han muerto muchos presos, no sé si mi hijo está entre ellos”, dice que lo voz quebrada por el llanto.