Escándalo por una influencer marfileña que promociona un producto para blanquear bebés

Y a pesar de estos riesgos, el dermatólogo atiende regularmente en su consulta a mujeres que quieren aclarar su cutis. "No paso una semana sin que alguien venga a decirme: 'Quiero aclarar mi piel'", dice.

Y hay muchas razones para ello, dice el profesional. Algunas personas religiosas dicen que quieren parecerse a Jesucristo. "Cuando se nos muestra un Jesús blanco, se ve que se van a despigmentar", dice el dermatólogo. También da testimonio de las madres que sueñan con una tez blanca para sus hijos. "La madre estaba incluso orgullosa, me dijo: ‘Mira, mi hijo está clarito. Le dije: 'No, tu hijo no es bonito'. En realidad, dijo el médico, el niño estaba hinchado y visiblemente atrofiado.