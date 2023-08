Escape de Yellowknife: evacuados huyen de los incendios forestales en Canadá

Refugio en Alberta

En la ciudad, los futuros pasajeros de los vuelos con destino a varias ciudades de Alberta forman una enorme cola en un aparcamiento. Esperan saber qué avión podrán coger para escapar de Yellownife y a qué hora. Las personas con dificultades para desplazarse ocupan los primeros puestos. Rébecca Alty, alcaldesa de Yellowknife, asegura que todo el mundo podrá marcharse: "Los vuelos continuarán hasta que ya no sean necesarios. Así que la gente no tiene que preocuparse diciendo que si no tengo un vuelo hoy no voy a poder salir. Habrá vuelos suficientes.