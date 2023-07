España: final de campaña tenso y acusaciones mutuas entre Sánchez y Núñez Feijóo

"No me esperaba, nada más y nada menos, que el presidente del gobierno utilice esta basura para intentar desprestigiar al adversario" , respondió el líder conservador, de quien la prensa ha publicado fotos de mediados de los 90 junto a Dorado, una de ellas en un yate del traficante gallego.

"No saben llegar, no supieron estar, y no saben irse”

En su último acto de campaña, en La Coruña, en su región natal de Galicia (noroeste), Feijóo cargó contra la izquierda y pidió un gran apoyo para gobernar en solitario: "no saben llegar, no supieron estar, y no saben irse. Yo prometo que sabré llegar, y os aseguro que quiero llegar solo". También acusó a Sánchez de ser "un mentiroso que no ha cumplido sus compromisos y ha dejado a España en una situación económica crítica y más dividida que nunca".