Estados Unidos: para su gran regreso en CNN, Donald Trump multiplica los ataques

El exmandatario, gran favorito en las primarias republicanas, no dudó en burlarse de su víctima, que lo acusó de violación, entre los aplausos de sus partidarios. "Están haciendo esto para interferir en las elecciones. Esta mujer, no la conozco, nunca la he visto, no tengo ni idea de quién es, su perro se llama vagina", dijo.