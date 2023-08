'Estamos tristes de dejar Níger en esta situación', dicen los primeros evacuados

Oussman, francés de origen nigerino, estaba de vacaciones con sus hijos como cada año, cuando recibió un mensaje de la embajada ofreciéndole volver. “No estaba tan preocupado”, dice. Según él, los acontecimientos políticos no han tenido mucho efecto en la vida cotidiana de Niamey. "Aparte de lo ocurrido en la embajada de Francia, no estaba preocupado por mi seguridad. Sí me preocupaba el hecho de que, si las fronteras seguían cerradas, podría perderme el comienzo del nuevo curso escolar de mis hijos”, confiesa.