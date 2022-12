Etiquetado de alimentos en Europa: bloqueo por lobbies, nacionalismos y amenazas

Añaden, además, que este tipo de etiquetado no tiene en cuenta las necesidades y el perfil nutricional del consumidor. Desde la AGCM han apuntado que “mientras no exista una legislación europea al respecto, no se puede preferir un método de etiquetado sobre otro. Por lo tanto, quienes deseen utilizar este tipo de etiqueta deberán especificar que el sistema de semáforos se desarrolla sobre la base de un algoritmo y de evaluaciones científicas que no son universalmente reconocidas ni compartidas”.