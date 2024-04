Europa: las redes criminales son locales y prefieren dedicarse a un solo negocio

Es el número que se viene repitiendo desde hace algunos años. En cambio, hay dos tendencias que marcan un giro en lo que sabíamos de las redes criminales. Pero antes, quisiera subrayar que Europol divide su estudio en cuatro dimensiones: A, B, C y D. La "A" es agilidad. La "B" es la movilidad de las redes. La "C" es el control y la "D" se refiere a las bandas más disruptivas. En dos de estos puntos yo he detectado un cambio de tendencia. El primero de ellos concierne el punto B, el enfoque geográfico.

El informe señala que cada vez menos las redes criminales son policriminales. Personalmente esto me llama la atención porque desde el año 2000, cuando comenzamos a tener conciencia de que existen redes criminales, lo que constatábamos era que las redes trataban de rentabilizar su negocio, ya fuera el de drogas o tráfico de migrantes, el que fuera, con otros negocios. Por eso habíamos venido estudiando a estas redes criminales como redes policriminales. Pues bien, el informe de Europol afirma que estas redes criminales lo son cada vez menos. Prácticamente el 82% de ellas se asienta en un territorio, desde ahí desarrollan su actividad ilícita y lo hacen ocupándose de un negocio, por ejemplo, el de las drogas o el de los migrantes, pero no se dedican a varios negocios a la vez.

Veamos el caso de la prostitución. En España la justicia no persigue a la prostituta sino al proxeneta y al cliente. Pero para eludir la ley, se han creado una serie de clubes nocturnos y hoteles de lujo donde el cliente no paga por el servicio del sexo, sino por la consumición. Por ejemplo, el cliente paga por la habitación y una serie de servicios anexos al sexo, pero que no son el sexo propiamente dicho. De esta manera se hace un requiebro a la ley. Y es a través de estos clubes, efectivamente, que se puede estar blanqueando capital. En esos clubes, además, se están explotando a las mujeres sexualmente. Muchas de ellas han sido captadas ilegalmente o son retenidas ilegalmente. Los clubes nocturnos también son espacios para poner en contacto otras redes. Ahora bien, esto no es novedoso. Se conoce desde hace algún tiempo. Pero sí que es verdad que en esos clubes se hacen negocios ilegales, no solamente ligados al sexo, sino también de otro tipo, los cuales están relacionados también con el crimen organizado.