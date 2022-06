Ex militares sudamericanos en las filas ucranianas hablan con RFI

Escucha esta nota aquí

En el frente noroeste, en el Donbás, las fuerzas ucranianas logran impedir el avance ruso. En la base del batallón Karpatska Sich, formado en 2014 y vinculado ahora al ejército nacional, RFI conversó con sudamericanos que vinieron a defender Ucrania.

Con nuestros enviados especiales en el Donbás, Sébastien Nemeth y Jad El Khoury.

“Me vine a Ucrania a colaborar porque estaba mirando unas cosas ya exageradas contra el pueblo ucraniano”, explica José Darío, un colombiano de 43 años que está en Ucrania desde hace un mes. Al ver tantos muertos en las noticias, dice el ex militar que se encuentra ahora en el campamento del batallón Karpatska Sich, en el frente noroeste en el Donbás, pensó “¿qué tal poner un grano de arena?”.

“Amamos ya a Ucrania como si fuera nuestro país”

“Parte el alma a uno estar lejos y no poder hacer nada. Pero venir acá no es fácil. Tuve que vender todas mis cosas, y pagar un viaje, pasar por casi cinco países para llegar acá. Pero la motivación es grande. Llega uno y la gente lo quiere, le muestra el cariño, el afecto de un extranjero, pero un extranjero acá les parece muy bien. Nosotros amamos ya a Ucrania como si fuera nuestro país”, afirma el también veterinario que quiere “ayudar a los animales”.

Según el colombiano, esta guerra no se parece a la situación que conoció en su país de origen: “Es una situación terrible, comparado con Colombia, donde se ve una guerra cuerpo a cuerpo, se ven morteros, pero no se ve tanta destrucción como la vemos acá. Aquí hay momentos en que no podemos salir, hay momentos en que estamos caminando y nos caen al lado las bombas… mucha tecnología, es muy avanzada la guerra. Se siente mucha adrenalina, muchos nervios, no se puede decir que no se tiene miedo, porque sí se tiene. Pero la motivación es más fuerte”, enfatiza.

José Darío cuenta que su familia piensa que está loco por meterse en una guerra que no es la suya. Pero él argumenta que “la persona que piensa y cree en la humanidad piensa que la guerra es de uno mismo”.

Combatir al lado de los ucranianos “es un poco difícil, pero gracias a Dios tenemos compañeros que hablan español, y nos han sabido orientar, nos han guiado. Han estado con nosotros, defendiéndonos a capa y espada porque al principio no fuimos muy aceptados, por el idioma, pero ellos han colaborado mucho y ya somos una hermandad grande”, precisa el colombiano que piensa quedarse un año, si sigue “con vida”.

“Vi las cosas que pasaban”

El que apodan “Perú” tiene 30 años y está en Ucrania desde hace casi tres meses. Su familia, que se enteró después de su partida de su verdadero destino, también piensa que está loco. Pero “también fui militar, tengo experiencia. Lo que aquí más hay son misiles, que destruyen ciudades, y como sé operar equipo pesado quizás pueda ayudar en lo que se pueda, reconstrucción, tirar escombros, todas esas cosas…”, dice.

Al igual que su compañero, son las imágenes de civiles y niños muertos que lo decidieron a irse: “Vi las cosas que pasaban, lo que Rusia hacía con la gente. Llegan imágenes de niños muerto, sin brazo, como si ellos vinieran y no sólo matan a soldados, sino que ven a un niño y le disparan. Y con todas estas cosas que uno observa, pensé que podía ayudar un poco. Fue mucho lo que gasté para llegar acá desde Perú, fue muy costoso. Dejé muchas cosas y vine con lo que tenía”, cuenta.

“Perú” explica que terminan acostumbrándose al sonido de los misiles y morteros: “Ya sabemos cuando el misil ha caído cerca o ha caído lejos, por momentos tenemos que escondernos, empiezan a sonar los bombardeos muy cercanos, y al bunker todos”.

“Sé que no me van a fallar”

Si bien ahora son una veintena de hispanos que lograron integrarse, al inicio fue más complicado porque la legión los rechazó por el tema del idioma. Para ayudarlos, algunos ucranianos hacen de traductores.

“Es difícil, ellos fueron rechazados de la legión. Son todos profesionales, del ejército, son todos guerreros, y saben qué hacer. Traté de recibir lo más gente posible porque hay mucha gente que quiere venir y ayudar, así que por eso estamos acá, nos dejaron encargados de ellos. Yo y mi hermano recibimos las órdenes y los ayudamos con todo lo que podemos”, cuenta un ucraniano que viene de la Patagonia argentina.

“Acá los recibimos con abrazo grande y yo sé que ellos no me van a fallar como no les voy a fallar a ellos. Así que estamos trabajando y gracias a Dios es un grupo muy lindo. Tenemos siete, ocho países y estamos todos bien unidos”, añade, aunque, recalca, “lo que necesitamos es más traductores”.