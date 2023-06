Explosión de la represa de Nova Kajovka: "Aquí es como Chernóbil"

A su alrededor, manchas de grasa en el agua marrón y el olor de gasolina. Es el olor del aceite de motor derramado a litros en el río. En este líquido opaco, que aún perdura en las calles y las casas, también hay cadáveres de animales ahogados. "Si los soldados no entierran a estos animales, será un desastre total, porque sus cadáveres ya se han hinchado y están flotando en casi todos los patios de las casas", dice. "No importa cómo, no importa dónde, pero tienen que enterrarlos y tienen que hacerlo ya. Porque si nadie hace nada, será aún peor de lo que ya es. No quiero ni imaginar lo que puede haber en esa agua. Lo que puedo ver es que hay cabras, cerdos, gallinas, muchos animales de granja cuyos cuerpos están flotando, justo ahí, en la esquina de la calle", añade.