Filósofo francés se mide con ChatGPT en el examen del bachillerato

Las pruebas, cuyos autores no estaban identificados, fueron corregidas por Éliette Abécassis, profesora asociada de filosofía y escritora, y un profesor de secundaria conocido como Serial Thinker en TikTok. Resultado: ChatGPT obtuvo una puntuación de 11/20, y Raphaël Enthoven de 20/20.

"En el trabajo de ChatGPT, ni siquiera aparece una problemática (...) A menudo son frases muy largas, bastante huecas, sin contenido, en las que no se entienden los argumentos (...) Hay citas para intentar brillar", según Lev Fraenckel, alias "Serial Thinker". "La filosofía no es eso en absoluto, no se trata de encadenar frases bonitas", añade. Además, "la referencia a los autores es muy débil, porque hay errores".