Florece en Francia la flor más grande del mundo, que huele a 'cadáver'

Una planta sensible

Durante cinco años, un equipo especializado se encargó de cuidar la planta, que es muy difícil de cultivar y mantener: "Tiene un bulbo muy sensible. Si lo riegas demasiado, se pudre. Si no utilizas suficiente abono, no crece", explica Pautz. Regada y nebulizada con regularidad, la planta se mantuvo en un invernadero a una temperatura constante de 27 grados para proporcionarle las condiciones óptimas para florecer.