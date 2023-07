Francia despliega un dispositivo de seguridad ‘sin precedentes’ para el 14 de julio

Algunas ciudades ya han anunciado que no habrá los espectáculos pirotécnicos tradicionales los días 13 y 14 de julio. Es el caso de varias ciudades de la región Isla-de-Francia, como Nanterre, Gennevilliers, Sartrouville o Savigny-sur-Orges. Otras ciudades han llegado incluso a cancelar todos los actos, como los bailes populares y otros espectáculos nocturnos.

El presidente francés Emmanuel Macron anunció por su parte que no tomaría la palabra el 14 de julio, como es costumbre. "No tengo la costumbre de aplazar cosas que no están previstas. Dije que tomaría la palabra en torno al 14 de julio, y puedo asegurar que lo haré", ha dicho el Jefe del Estado.