Francia: el Festival Cannes 2023 abre sus puertas al mejor cine del mundo

Las mayores estrellas del séptimo arte se dan cita en Cannes con motivo de la 76ª edición del festival de cine más prestigioso del mundo, que se celebra del 16 al 27 de mayo. Un programa rico en acontecimientos, marcado por el regreso a la Croisette de Johnny Depp encarnando el papel de rey de Francia, la proyección del nuevo opus de 'Indiana Jones' o la nueva película de Scorsese, que reúne a Robert de Niro y Leonardo DiCaprio. América Latina también hará presencia en la alfombra roja.

Por Juan Pablo Lucumí

Ya todo está listo en la Riviera Francesa para dar apertura a la 76ª edición del Festival de Cannes, luego de que los últimos tres años hayan sido especialmente fuertes para una de las galas más prestigiosas del mundo. Después de un festival cancelado en 2020 por la pandemia de Covid-19, una edición muy reducida en 2021 y un regreso triunfal en 2022, finalmente los Cannes regresaron para no bajar el nivel de su espectáculo.

Como principal homenajeada, la nueva película de la directora francesa Maïwenn, 'JeanneDu Barry', protagonizada por Johnny Depp en el papel del rey Luis XV, fue elegida como película inaugural, para dar la apertura a la gala en la noche del martes 16 de mayo.

Otra de las grandes cintas más esperadas es el filme de Wes Anderson, 'Asteroid City', que presume un elenco digno de pelearse los lentes de los periodistas en la alfombra roja: Tilda Swinton, Bill Murray, AdrienBrody, Edward Norton, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Steve Carell y Willem Dafoe.

Entre otros asuntos, uno no menos importante: este año la dirección del festival está, por primera vez, bajo la presidencia de una mujer. Se trata de Iris Knobloch, antigua responsable de Warner en Europa y quien tomó el relevo de Pierre Lescure el pasado mes de julio. Ahora llevará las riendas del lujoso evento

Aunque la paridad aún está lejos, las mujeres también están más presentes en la competición oficial, con siete de los 21 directores que optan a la Palma.

Otro de los sucesos de los que seguro se hablará es la decisión de escoger el filme en el actor Johnny Deep es protagonista. Un regreso a la pantalla grande que se da luego de la saga judicial que tuvo frente a la también actriz Amber Heard, en un contexto de violencia doméstica, y en el que ganó el actor que inmortalizó al pirata Jack Sparrow.

Por último, la huelga de guionistas de Hollywood, que dejaron de trabajar a principios de mes para denunciar la precariedad de su profesión, también podría ocupar los debates y complicar las negociaciones en el mercado cinematográfico sobre si es necesario introducir cambios en los guiones.

Y es que el festival de este año tiene una tarea importante, pues estará encabezado por un grupo de estrenos de los que tal vez se empiece hablar para pelearse otros galardones: la épica de Martin Scorsese de la década de 1920 de OsageNation, 'Killers of the Flower Moon', con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro, e 'Indiana Jones and the Dial of Destiny' de James Mangold, protagonizada por Harrison Ford en su actuación final como el personaje.

De las cerca de 70 películas de la selección oficial, 21 competirán por la codiciada Palma de Oro, otorgada por el jurado, presidido por el director sueco Ruben Östlund, ganador de la edición de 2022.

Pero él no es el único que regresa al prestigioso evento, pues varios veteranos del festival que ya han ganado el premio supremo estarán desfilando en la Rivera Francesa, como el británico Ken Loach con su nuevo drama social 'The Old Oak', el japonés Hirokazu Kore-eda que presenta 'Monster', el italiano Nanni Moretti con su comedia dramática 'Hacia un futuro radiante' y el alemán Wim Wenders con 'Días perfectos'.

Cine latinoamericano en los Cannes

Aunque la participación del cine de América Latina es poca, las producciones de la región harán parte de la segunda sección más importante del festival llamada 'Una cierta mirada'.

El cineasta argentino Rodrigo Moreno, de 50 años, hará su primer viaje a Cannes con 'Los delincuentes', un drama de atracos salpicado de existencialismo cinematográfico que trata el tema de la rutina impuesta por el trabajo y la lucha por la libertad.

Moreno es conocido por 'El Custodio' (2006), parte de la selección oficial en Berlín, 'Un Mundo Misterioso' (2011) y el documental 'Una Ciudad de Provincia' (2017). La producción de este año que participa en los Cannes cuenta con la actuación de Esteban Bigliardi, Margarita Molfino, Daniel Elías y Cecilia Rainero.

El filme 'Los colonos', del chileno Felipe Gálvez, que tuvo también la participación de Argentina y Francia, mostrará el genocidio Selk’nam en Tierra del Fuego a principios del siglo XX. La producción fue filmada en La Patagonia, Argentina.

'Cowra', una cinta brasileña de Joāo Salaviza y de la directora portuguesa Renée Nader Messora, quienes fueron ganadores del Premio del Jurado en 2018 con 'The Dead and the Others', también estarán dentro del grupo de películas latinoamericanas en el evento francés.

Este filme trata el tema de la tribu indígena Krahô y su lucha por la tierra en el año 1940, creando nuevas formas de resistencia inspiradas en sus ritos ancestrales.