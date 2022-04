Francia: el partido de Macron se activa en las calles a pocos días de la elección presidencial

Escucha esta nota aquí

A apenas cuatro días de las elecciones presidenciales francesas, los partidos se activan para convencer a los indecisos. La manera más tradicional es repartiendo volantes en plena calle y entablando conversación con las personas que pasan. Algunos militantes del partido oficialista, La République en Marche, utilizan su hora de comer para intentar ganar votos para Emmanuel Macron.

Bárbara Granatelli reparte propaganda electoral en favor de su candidato, el presidente Emmanuel Macron, que busca su reelección. Los militantes de La République en Marche se dan cita al pie del metro Porte de Versailles, en el distrito 15, cerca del Centro de Exposiciones de París. Un barrio eminentemente burgués, pero donde se cruzan personas de todas partes.

Para Bárbara, es muy importante conseguir movilizar un poco a la población, que ella siente muy apática. “Somos muchos los que cuando estamos repartiendo folletos, de cualquier partido, hay mucha gente que nos dice ‘ah, ¿hay elecciones el domingo?’ Sí, hay elecciones el domingo y es importante ir a votar. No importa por quién votemos, pero vayamos a votar. Sino después, quejarse, una vez que pasaron las elecciones, no es la mejor solución,” apunta la responsable de La République en Marche, el partido oficialista, en el distrito 15 de París.

Entre las personas que sí aceptan los folletos que Bárbara e Isabelle, la otra militante de LREM, reparten está Frédérique. Esta jubilada vive en el barrio y apoya sin dudas la candidatura del presidente saliente. "Macron lo da todo para salvar a Francia y al mundo. Primero con la pandemia y ahora para salvar a Ucrania y la libertad. Es un tema muy importante para mí porque soy de origen ruso y esta guerra me hace sufrir mucho. Por eso voy a votar por él".

En la zona hay muchas personas que simplemente están de paso. Algunos son visitantes, como Philippe, empresario, del centro de exposiciones. “Da gusto tener un presidente con una verdadera visión para Francia. Una política duradera, de largo plazo, que nos permite llevar a buen puerto a nuestras empresas".

Para la profesora jubilada Eliette, sin embargo, Macron representa los privilegios de la clase dirigente, la única que, según ella, saca provecho de la globalización. "Estoy harta de que se abuse de la clase media. Los impuestos no han bajado, pese a lo que se dice, y la clase media se empobrece y devalúa. Estoy realmente harta de Macron."

Harto esta también Vivek, estudiante de medicina de 22 años, para quien el presidente saliente no ha sido respetuoso. “No me interesa la política, pero considero que Macron ha sido muy despectivo e insultante, con los chalecos amarillos y con los que no se quisieron vacunar contra el coronavirus. Yo no voy a votar. No considero que sea un deber. ¿Realmente cambian algo, las urnas?"

La primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebrará este domingo 10 de abril.