Francia: La izquierda radical se acerca con el Partido Socialista para las legislativas

La Francia Insumisa (LFI) liderada por Jean-Luc Mélenchon y el Partido Socialista (PS) están en vías de llegar a un acuerdo para formar una "unión de la izquierda" de cara a las elecciones legislativas de junio, aunque continúan las negociaciones de fondo, según anunciaron el miércoles responsables de ambos partidos.

La Francia Insumisa, el movimiento de Jean-Luc Mélenchon, que quedó tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 22% de los votos, y que pretende imponer una cohabitación al reelegido presidente Emmanuel Macron, ya ha sellado un acuerdo electoral con los ecologistas y los comunistas.

"Ahora hay un acuerdo de principio entre las delegaciones insumisas y socialistas", dijo a franceinfo el diputado de la LFI Adrien Quatennens. "Ahora le corresponde al Consejo Nacional del Partido Socialista (...) validarlo o no".

La constitución de "un histórico acuerdo programático global" que reúna a varios partidos de izquierda es ahora "cuestión de horas", agregó.

"Hay un acuerdo sobre las circunscripciones y sobre la estrategia (pero) todavía tenemos que ultimar el acuerdo sobre el proyecto", dijo una fuente socialista citada por la agencia Reuters, indicando que las conversaciones continuaban.

"El Consejo Nacional sólo se convocará cuando tengamos un acuerdo global que presentar para su validación", añadió.

Según la ex diputada Corinne Narassiguin, número dos del PS, el compromiso afecta a 70 circunscripciones fuera de los territorios franceses de ultramar, frente a un centenar para EELV y 50 para el PCF.

"Va a ser bastante complicado explicarlo y hacerlo pasar por el Consejo Nacional. Normalmente los acuerdos se hacían con una pluralidad de la izquierda mucho más abierta", dijo a Reuters.

El consejo nacional del PS, que cuenta con más de 300 miembros, podría reunirse el miércoles o el jueves para debatir la validación del acuerdo, que dista mucho de ser unánime dentro del partido del ex presidente François Hollande.

Siendo la línea del actual primer secretario Olivier Faure mayoritaria dentro de este organismo, la luz verde debería darse de todos modos.

¿Un cisma socialista?

La "desobediencia" a las normas europeas que preconiza LFI, pero también las posiciones radicales del partido de Jean-Luc Mélenchon en cuestiones relacionadas con la seguridad, la política económica y el laicismo, son consideradas inaceptables por muchos cuadros del PS que apoyan una línea socialdemócrata.

El ex primer ministro Bernard Cazeneuve dijo el martes que podría dejar el PS; el ex primer secretario Jean-Christophe Cambadélis y el ex ministro Stéphane Le Foll también expresaron su preocupación, al igual que François Hollande, que teme una "desaparición" del PS.

"La derrota no lo explica todo, ni puede justificarlo todo", escribió Bernard Cazeneuve en su página de Facebook en referencia al bajo resultado del 1,7% obtenido por la candidata socialista Anne Hidalgo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Bernard Cazeneuve habló de "diferencias fundamentales", criticando en particular "la destrucción del proyecto europeo" causada, según él, por un acercamiento a LFI.

