Francisco, un papa que divide a los argentinos

Aplaudido con unanimidad por el pueblo argentino cuando fue elegido el 13 de marzo de 2013, hace diez años, Jorge Bergoglio no ha vuelto a su país natal desde entonces, donde ahora es una figura divisiva por su influencia, real o supuesta, en la política nacional.

El "padre Jorge", como lo llamaban aquí, no ha vuelto a Argentina desde su elección, lo que sorprende en su país y en el resto del mundo. Más aún más si se tiene en cuenta que no ha dejado de viajar durante sus diez años de pontificado, a pesar de su edad (hoy tiene 87 años) y de recientes problemas de salud que le dificultan los desplazamientos.

Instrumentalización política

En diez años de pontificado, Francisco habrá visitado los dos países latinoamericanos más importantes, Brasil y México, ambos de mayoría católica, y casi todos los de habla hispana de Sudamérica. Pero no Argentina. ¿Por qué no? Obviamente, todos los medios argentinos que lo entrevistaron en el décimo aniversario de su elección le hicieron esta pregunta.

A modo de respuesta, Francisco dice que lo ha pensado "más de una vez ", pero sin encontrar una fecha posible. ¿Enero de 2018, después de Chile y Perú? Excluido, porque enero es el mes de las grandes vacaciones en Argentina (como agosto en Francia), imposible reunir a los fieles, en su mayoría en la playa, si no en la montaña o en el campo, dice.

Si este último argumento es válido, muchos creen que el Papa no ha intentado realmente visitar su país desde su elección. No porque haya querido evitar implicarse en la política nacional, sino más bien porque no ha dejado de hacerlo.