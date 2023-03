García Márquez ha sido más traducido que Cervantes en el siglo XXI

Martín Gómez. No, es un resultado que no despierta mayores sorpresas porque García Márquez es un autor que tiene un enorme prestigio en el ámbito literario, editorial y académico. Pero además es un autor muy popular porque es muy traducido, muy publicado, muy leído y muy apreciado por los lectores. Esto se debe en gran parte a que su obra tiene una capacidad muy grande para conectar con la sensibilidad de distintos tipos de lectores, independientemente de cuál sea su bagaje cultural, su origen geográfico y su lengua materna.

Martín Gómez. Sí, claro. No nos olvidemos que Cervantes en su momento no pretendía ser un autor culto. Para escribir una parte muy importante de su obra, Cervantes bebe mucho de la tradición literaria popular de su época. Las novelas de caballería eran obras populares. Es con el paso del tiempo que Cervantes se vuelve una figura clásica de las letras, no sólo hispánicas, sino también universales. No olvidemos que fue el fundador de la novela como género literario.