Gaza: ‘Murieron ante nuestros ojos, a veces porque lo único que faltaba era un simple instrumento médico’

Desde hace varios días, los combates entre el ejército israelí y Hamás en el enclave palestino se centran en los complejos hospitalarios . En particular, los de las ciudades de Gaza y Jan Yunes.

La intensidad de los enfrentamientos no ha disminuido, a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el lunes una resolución pidiendo un "alto el fuego inmediato". El estado del sistema sanitario de Gaza es ahora casi nulo.

Como explica uno de sus médicos, Mahmud al-Shurafa: "La situación empeora cada día. Como médico, es realmente muy difícil decir a los pacientes que llegan con heridas graves que no tenemos con qué tratarlos, que no tenemos suficientes desinfectantes, puntos de sutura y todo eso, porque no tenemos suficiente equipo médico".