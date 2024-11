Gobierno francés anuncia un plan de lucha para combatir el narcotráfico

Los ministros hicieron saber también que desean endurecer la legislación para que los jóvenes que cometen delitos de narcotráfico no puedan recurrir a la excusa de que son menores de edad.

Fréderic Saliba: Es una buena iniciativa ocuparse del problema del narcotráfico en Francia, mi crítica es que es una respuesta de justicia y de policía. Es decir, una respuesta represiva. Hay un elemento que el ministro olvida en su plan, es la cuestión de la pobreza, en especial en los barrios populares de Marsella, donde hay muchos muertos por causa del narcotráfico. La pobreza es lo que alimenta el Narcotráfico, por ello pienso que es un plan muy político, lo vemos en el lenguaje que utilizan, el de guerra, pero no creo que vaya a ser suficiente para arreglar la crisis que vemos.

F.S: A mi me parece exagerado, especialmente cuando comparamos con otros países latinos como México, donde realmente están perdiendo esa guerra. En Francia todavía no estamos en esa etapa. Pienso que recién nos estamos preocupando de este tema inquietante. Sin embargo, las medidas que se prevén, el uso de la fuerza, me hace recordar lo que viví yo en Mexico, cuando Felipe Calderon, el presidente conservador mal electo decidió poner el ejército en la calle para luchar contra el narco, eso fue una catástrofe, ya que los cárteles comenzaron a armarse también, agravando el nivel de violencia y provocando un baño de sangre.