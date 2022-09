'God Save the King', monedas, pasaportes…: ¿qué cambiará con la muerte de Isabel II?

Un punto esencial para empezar: "God Save the Queen", el himno nacional desde 1952, se volverá "God Save the King", y su letra será masculinizada.

Los nombres del Gobierno, Tesoro y Aduanas de Her Majesty se cambiarán por el de His Majesty. El Discurso del Rey, y no el de la Reina, presentará el programa del Gobierno al Parlamento, abriendo la sesión parlamentaria. La Guardia de la Reina, inmortalizada por los turistas frente al Palacio de Buckingham, también cambiará de nombre.