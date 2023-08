Hace 50 años, el mundo descubría el síndrome de Estocolmo

Posteriormente, los periodistas consiguieron obtener el número de teléfono del banco y hablar con los rehenes. Una vez más, lo que tenían que decir cogió a la prensa por sorpresa. "No tengo ningún miedo de Olsson y del otro tipo, tengo miedo de la policía. Si vamos con ellos, corremos el riesgo de que nos maten, pero no lo harán", dice uno de los rehenes. “No creo que lo hagan. Confío plenamente en ellos, daría la vuelta al mundo con ellos sin dudarlo. Lo creas o no, me lo he pasado muy bien con ellos, hemos hablado y todo. Lo único que tememos es un asalto de la policía, estamos muertos de miedo".