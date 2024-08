Hacia una ‘coronación’ de Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata de Chicago

Kamala Harris, la opción de la unidad

El espectro de 1968

Si dentro del centro de convenciones hubo pocas voces discordantes, no ocurrió lo mismo fuera de los edificios de la convención. Un grupo de organizaciones de izquierda, la Coalition to March on the DNC, ha obtenido permiso para manifestarse contra el apoyo de la administración demócrata a Israel en su guerra en Gaza. El teatro será el mismo que el de las violentas manifestaciones de 1968 que interrumpieron la convención demócrata de ese año, en el Grant Park de Chicago. Pero la comparación no va más lejos. “La policía lleva un año entrenándose para la convención y respetará el derecho constitucional a manifestarse”, explicó el superintendente de policía Larry Snelling a la televisión local WGN9.