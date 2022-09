Haití: manifestaciones, saqueos y carreteras bloqueadas

Con una lona en las manos, un hombre se asombraba : "Hay tantos suministros en estos almacenes que tardaríamos días en llevárnoslos todos. Todavía no han llegado a la segunda y tercera sala. Aquí hay mucha comida mientras la gente se muere de hambre. No estoy acostumbrado a participar en esto, pero esta vez estoy en ello hasta el final".

En medio del humo negro, algunos salían con televisores, baterías y paneles solares. Con un fardo al hombro, un joven se detuvo para enviar un mensaje al primer ministro: "Ariel Henry no tienes poder porque no fuiste elegido, te estás acomodando como si fueras presidente, no lo eres. La gente tiene hambre. Incluso estos policías que están aquí tienen hambre. Por eso no nos disparan. Soy un guardia de seguridad, tengo hambre".