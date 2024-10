‘Hemos escapado cinco veces de la muerte’: habitantes del sur del Líbano huyen de los bombardeos

“Escapamos de la muerte cinco veces, una ventana se hizo añicos sobre mi hijo. Caían misiles de todas partes, no podíamos hacer nada, ni huir ni regresar”, cuenta Jinane. “He perdido la cabeza. Si te cuento lo que me pasa por dentro, no puedo sostenerme sobre mis piernas. Mi hija empezó a llorar y todo el mundo gritaba”.