'Hoy estamos en esta guerra porque los europeos le permitieron a Rusia anexionarse Crimea', según experta en servicios de inteligencia

Escucha esta nota aquí

La colombiana Tania Rodríguez, experta en Servicios de Inteligencia y Seguridad Internacional sobre la estrategia rusa, conversón con RFI sobre la capacidad de resistencia del presidente ucraniano Volodimir Zelenski y el papel de la OTAN en el conflicto ucraniano.

RFI: ¿En qué momento nos encontramos de la guerra de Ucrania?

Tania Rodríguez: Sólo Putin conoce la estrategia que él tiene para esa guerra, pero definitivamente él hubiera querido ir más rápido. Eso es indiscutible. Tenemos a una potencia militar como Rusia al lado de un país que tiene conocimiento militar pero que no se pueden comparar. Sin embargo, Putin no se esperaba que los ucranianos le hubieran plantado una batalla que ya dura catorce días y que parece que va a mucho más.

RFI: ¿Hasta dónde puede ir Putin?

Tania Rodríguez: Putin va a llegar hasta dónde él quiera porque Occidente no se lo va a impedir, sencillamente porque la OTAN no está por la labor de intervenir en Ucrania, más allá de enviar armamento. El armamento occidental es de más calidad que el armamento ruso, esto es lo que le ha permitido a Ucrania mantenerse aún en pie y no haber sido ya conquistada. Si estamos hoy en esta guerra es porque en 2014 los occidentales le permitieron a Rusia anexionarse Crimea.

Occidente no reaccionó. De hecho, las sanciones fueron bastante tibias, casi nada tienen que ver con las de ahora. Esto estaba más que anunciado. Y si vamos más lejos, hay que remontarse a Chechenia, a Georgia. Esto es una seguidilla de errores por parte de occidente por omisión. Ahora Rusia está en Ucrania, yo no le podría asegurar que no va a ir más allá.

RFI: Los ucranianos piden zona de exclusión aérea, ¿para qué sirve una zona de exclusión aérea y qué consecuencias puede tener en el caso de Ucrania?

Tania Rodríguez: Una zona de exclusión aérea sirve para proteger una frontera espacial. Sin embargo, el espacio de Ucrania es muy grande por lo que es más complicado. En Siria, se planteó. Estados Unidos y sus generales lo discutieron y llegaron a la conclusión de que no se debía establecer. Se hizo en Irak, en Kosovo, que son más pequeños. Necesitaríamos más de 100 aviones para garantizar esta zona de exclusión en Ucrania.

Pero la cuestión más delicada es otra, y es por la que EEUU no da el visto bueno; y es que, si se hiciera, esto implicaría una guerra, no sé si llamarla mundial, pero implicaría una guerra con todas las letras, porque si un avión estadounidense llega a derribar a un avión ruso entonces Rusia va a responder y entonces estaríamos hablando de que todos los estados miembros de la OTAN tendrían que responder.

Y Rusia los tomaría automáticamente a todos como enemigos a los que se les puede disparar. Al artículo 5 del Tratado de la Alianza dice que agredir a uno de los miembros es agredir a todos. Ahí entraríamos en una guerra total. Esa es la razón por la que Europa y EEUU se oponen a esa zona de exclusión aérea.

RFI: El cerco se estrecha sobre Kiev, ¿la capital puede aguantar mucho más?

Tania Rodríguez: La primera ciudad agredida de manera brutal fue Kiev. Kiev es el gran trofeo que Putin necesita. Sin embargo, Kiev no ha caído. Llevamos unos días en los que los ataques están como suspendidos. Más bien los bombardeos son en los alrededores. No ha logrado tomarla y para cualquier estratega de la guerra, el objetivo es tomar la capital.

Según los servicios de inteligencia británicos, Putin pretendía tomar la capital y enseguida poner a un gobierno títere. Como no la ha tomado, Kiev ha podido rearmarse y diseñar unos perímetros de actuación y de defensa. Además, la fuerza aérea ucraniana aún está viva. El poder aéreo desequilibra todo, aunque no es lo único importante. La conquista se concretaría con infantería, desde tierra. En esto último le ha ido mal. Esto ha retrasado los planes de Putin porque necesitas la infantería para conquistar, botas sobre el terreno. Si no se consigue eso, se retrasa cualquiera de los planes diseñados y creo que esto le ha pasado a Putin, en la batalla terrestre no le ha ido bien y tal vez la esté perdiendo.

RFI: Kiev rechazó este lunes los corredores humanitarios propuestos por Moscú porque iban hacia Rusia o Bielorrusia. ¿Por qué esta negativa?

Tania Rodríguez: No le puedes pedir a un régimen como el ruso que respete el derecho internacional, a un régimen autócrata que respete los protocolos de Ginebra, eso es imposible. Eso se lo pides a una democracia y seguramente lo vas a tener, pero no a un régimen autocrático. En segundo lugar, Putin los quiere desviar hacia Rusia o Bielorrusia porque así tendría a ucranianos convertidos en rehenes para usarlos en una negociación. Putin es un estratega y sus planes sólo los sabe él. Pero tener un millón de rehenes ucranianos no le vendría nada mal para arrodillar a los ucranianos en una negociación.

RFI: ¿Qué opinión le merece el papel de la OTAN en este conflicto?

Tania Rodríguez: La OTAN nace como una alianza militar, pero esto no le impide ser una alianza política en defensa de la democracia. Ucrania es una democracia. El papel de la OTAN aquí queda bastante en entredicho como líder militar occidental que se supone que debe garantizar la libertad en su espacio. Y es más yo diría que Europa debería estar bastante preocupada, no sólo los líderes, sino también la sociedad europea, los ciudadanos, porque aquí estamos hablando de potencias nucleares y la OTAN está diciendo a los ciudadanos: ‘no les podemos proteger’, con la excusa de no empeorar las cosas con Rusia porque tiene un poder nuclear, que repito también tiene Occidente.