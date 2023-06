Hungría recibe prisioneros ucranianos descendientes de húngaros

Arrestados por el ejército ruso, once prisioneros de guerra fueron enviados a Hungría este 9 de junio , ya que se trata de ciudadanos ucranianos pertenecientes a la comunidad húngara minoritaria de Ucrania. Kiev lamenta que Hungría nunca le haya informado sobre esta liberación.

El traslado fue anunciado por la Iglesia ortodoxa de Rusia, la cual ha servido como intermediaria. Desde que Rusia invadió Ucrania, el gobierno de Viktor Orban mantiene estrechas relaciones con el Kremlin y el patriarca de Moscú. Los once prisioneros ucranianos fueron puestos a disposición de las autoridades húngaras, pero se desconoce si fueron enviadas a Hungría.

De acuerdo con Budapest, hasta el momento no se puede brindar más detalles por cuestiones de seguridad. Lo único que se sabe es que estos soldados son ucranianos descendientes de húngaros y originarios de Transcarpacia, una región al suroeste de Ucrania donde vive la comunidad magiar.

El Primer Ministro húngaro Viktor Orban no ha hecho más que afinar sus relaciones con la Iglesia ortodoxa de Rusia. Gracias al apoyo de Orban, el patricar Kirill, cercano a Vladimir Putin, se ha salvado de las sanciones europeas. Es por ello que la liberación de estos prisioneros se interpreta como la manera en que la Iglesia ortodoxa de Rusia muestra su agradecimiento con Hungría. Por su parte, el vice Primer ministro húngaro, Zsolt Semjén, encargado también de los asuntos religiosos, le agradeció a la Iglesia de Rusia por esta acción en la televisión húngara.,

Las autoridades ucranianas han celebrado que los soldados ucranianos hayan sido liberados y puestos a disposición de las autoridades húngaras. No obstante, el gobierno de ucrania lamenta que no haya sido informado en ningún momento, ya que fue a través de la prensa que conoció la liberación de los once prisioneros de guerra.