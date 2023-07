Incendios en Grecia: los voluntarios se esmeran para ayudar a las autoridades

Nacido en Bruselas en el seno de una familia originaria de Rodas, Christos Doulkeridis, alcalde de Ixelles, está aquí de vacaciones, como casi todos los años. Ante los incendios y sus consecuencias, subraya la importancia de los voluntarios: "Yo diría que es casi 'lo de siempre': llegas y te enteras de que hay incendios. No es un fenómeno raro, es algo que lleva ocurriendo desde que yo era niño. Y es lo mismo: no hay suficientes aviones especializados, no hay suficientes bomberos, no se hace suficiente trabajo previo. Aquí hay que reconocer que la escala de los incendios es realmente especial, mucho mayor. No podemos abandonar y si dejamos hacer las autoridades, nunca saldremos de esta, pues reaccionamos".