Inculpación de Donald Trump: 'A corto plazo, es un beneficio político evidente para él'

Corentin Sellin: Por el momento, y a corto plazo, es un beneficio político evidente para Donald Trump. Lo hemos visto desde el anuncio de la acusación, el 31 de marzo: todos los republicanos, incluidos los que se han posicionado en la alternativa a Trump, todos sus rivales, incluido el más serio de ellos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, todos han volado en apoyo de Donald Trump contra una acusación presentada como un acto de política y no judicial –so pena de aparecer como malos republicanos. No les queda más remedio, porque es evidente que los electores republicanos están unánimemente convencidos de que Donald Trump es objeto de una persecución política.

Corentin Sellin: Obviamente, eso podría ser una hipótesis, pero no es hacia donde nos dirigimos, porque los abogados de Donald Trump han dejado clara su estrategia de defensa: pedir lo más rápidamente posible una moción de anulación del proceso, para tratar de demostrar que todo el procedimiento del fiscal demócrata de Manhattan carece de fundamento jurídico. Lo que les gustaría conseguir es, de hecho, que el fiscal de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, sea desautorizado por un juez. Si eso ocurriera, por supuesto, haría mucho más difícil que otros fiscales federales o locales fueran a por Donald Trump.

Corentin Sellin: Sí, en efecto, y es realmente toda esta cadena de acontecimientos la que tendrá que ser escrutada. Sabemos que Donald Trump está siendo investigado, tanto por su papel en la insurrección del Capitolio el 6 de enero de 2021, como por su gestión de archivos clasificados, que guardó durante más de un año en su domicilio particular, contraviniendo las leyes del país. Y aquí, por supuesto, estamos seguros de los posibles delitos que son mucho más graves, incluso en términos de penas incurridas. Uno se pregunta si el fiscal de Manhattan Alvin Bragg no habrá roto un bloqueo histórico, es decir, acusar por primera vez a un expresidente. Esto podría aliviar la carga de otros fiscales que investigan a Donald Trump, porque ahora no tienen que preocuparse por ser los primeros en acusar a un expresidente: ya está hecho. Y podrían pasar más directamente a nuevas acusaciones.