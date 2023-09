India acoge el G20 en una cita marcada por la ausencia de los presidentes de China y Rusia

Vladimir Putin y Xi Jinping, ausentes del G20

Vladimir Putin no asistirá, lo que no es tan sorprendente: el presidente ruso apenas ha salido de su país desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Y aunque no hay riesgo de que sea detenido, porque India no es signataria del tratado de la Corte Penal Internacional, si viniera a Nueva Delhi se encontraría cara a cara con los líderes occidentales, lo que crearía una situación muy complicada.