India, primera potencia demográfica en busca de un milagro económico

Pero ser el país más poblado del mundo no ha impedido a China convertirse en cuarenta años en la segunda economía mundial. El deseo de satisfacer las necesidades de todos ha sido incluso un acicate para su fabuloso progreso. India no ha podido seguirle el ritmo. En los años 90, su PIB per cápita era equivalente. Hoy, el de China es de 13.000 dólares. El de India es cinco veces menor, sólo 2.500 dólares.