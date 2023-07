Influencia rusa en África, episodio 3: Madagascar, las elecciones presidenciales de 2018 infiltradas

"No sabía quién los enviaba, ¡pero lo que sí sabía era que eran rusos y que venían a apoyarme! Así que no me puse a buscar la quinta pata del gato". Pasteur Mailhol fue uno de los primeros candidatos a las elecciones presidenciales de 2018 en Madagascar que admitió ante la periodista de investigación Gaëlle Borgia que había recibido ayuda de los rusos.

Las decenas de rusos que habían entrado en el país con visados de turista no tardaron en ofrecer ayuda logística y financiera. Omer Beriziky, ex Primer Ministro y candidato a las elecciones, relata en el documental los primeros intercambios que mantuvo con sus interlocutores: "Me preguntaron si estaba dispuesto a abrir la diplomacia malgache a otros horizontes. Les dije que por supuesto. Y me dijeron: te ayudaremos". Pregunta de Gaëlle Borgia: ¿Y a cuánto ascendía su presupuesto con los rusos? Respuesta : Algo menos de 2 millones de dólares.