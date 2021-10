Inseguridad en Haití: continúan la huelga y las negociaciones para liberar a 17 rehenes

Escucha esta nota aquí

El martes 19 de octubre, en Haití, la mayoría de los habitantes de las ciudades, y sobre todo de la capital, Puerto Príncipe, permanecieron en sus casas, respetando la convocatoria a una huelga lanzada la semana pasada por varias asociaciones profesionales para protestar contra la creciente inseguridad. El secuestro, el sábado 16 de octubre, de 17 norteamericanos por parte de una de las bandas más poderosas, dio un eco particular a esta convocatoria.

Con nuestra corresponsal en Puerto Príncipe, Amélie Baron, con AFP.

Las escuelas y las administraciones seguían con sus puertas cerradas el martes 19 de octubre en la capital de Haití, pero, en comparación con el lunes, el movimiento ha perdido parte de su impulso y el tráfico se ha reanudado tímidamente en las principales carreteras de Puerto Príncipe.

Algunas farmacias y supermercados incluso abrieron durante el día en algunas zonas acomodadas del área metropolitana. Algunos pequeños comerciantes declararon a los medios de comunicación locales que no estaban en condiciones económicas de mantener sus cortinas cerradas por más tiempo.

Un rescate de 17 millones de dólares

Pero esta reanudación de la actividad económica no quita el sentimiento de cólera y miedo que comparten todos los habitantes frente a las bandas criminales. Muchos de los secuestrados siguen retenidos como rehenes, entre ellos los 16 ciudadanos estadounidenses y uno canadiense, un grupo de misioneros que fueron secuestrados el sábado junto con miembros de sus familias y por los que los secuestradores exigen un millón de dólares de rescate por persona, según el Ministro de Justicia de Haití.

La policía haitiana sigue guardando silencio sobre el caso, lo que no es inusual en estas circunstancias: se trata de no interferir en las negociaciones en curso y de no poner en mayor riesgo la vida de los rehenes.

Estados Unidos se comprometió el martes a hacer todo posible para liberar a los misioneros. Una pandilla conocida como 400 Mawozo fue identificada como la autora del secuestro del grupo, que incluye a cinco niños, el sábado.

"En el gobierno hemos estado incansablemente enfocados en esto", manifestó el secretario de Estado, Antony Blinken, en una conferencia de prensa durante su visita a Ecuador y precisó que un equipo del FBI está involucrado en el caso. "Haremos todo lo posible para ayudar a resolver esta situación".

El secuestro por parte de una de las bandas criminales de Haití evidenció el hundimiento en la crisis del país tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio, con una generalización de la anarquía en la nación más pobre del hemisferio occidental.

Los misioneros trabajan para la organización estadounidense Christian Aid Ministries, que confirmó que el grupo fue raptado al este de la capital, Puerto Príncipe, cuando volvía de visitar un orfanato entre la ciudad y la frontera con República Dominicana. La zona está bajo control de 400 Mawozo desde hace meses.