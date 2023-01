Irán: nuevas sanciones contra las mujeres sin velo

El fiscal adjunto del país pide a la policía y a los jueces que actúen contra quienes no respeten el uso del velo .

Entre ellas figuran una multa, pero también la posible prohibición de salir del país, de trabajar en determinados empleos, la privación de ciertos servicios públicos y la incautación del coche si las mujeres no llevan el velo en su vehículo, el cierre de tiendas o restaurantes donde las mujeres no respeten la consigna vestimentaria. Por último, para quienes animen a las mujeres a no respetar el uso obligatorio del velo islámico, la pena es mayor, ya que la ley prevé entre un año y diez años de cárcel.