Irán: tras la muerte de Mahsa Amini, el levantamiento de un pueblo

El 16 de septiembre, la muerte de esta joven iraní en circunstancias aún no aclaradas provocó una ola de protestas en todo el país. Tres días antes de su muerte, la estudiante había sido detenida y encarcelada por la policía de la moral con el pretexto de un pañuelo "mal llevado". Desde entonces, el pueblo iraní está en llamas. "Muerte a la República Islámica", "¡Muerte a Jamenei! [refiriéndose a Alí Jamenei, la máxima autoridad del país, nota del editor], los manifestantes se han enfrentado con violencia a las fuerzas del orden. Según las cifras oficiales del mediodía del jueves, más de 30 personas murieron en las manifestaciones, incluidos cuatro policías.

Por eso, según la escritora y socióloga iraní Chahla Chafiq, así como Saeed Paivandi, profesor-investigador de la Universidad de Lorena, hay que ver detrás de la muerte no esclarecida de Mahsa Amini un creciente disenso entre los iraníes y el régimen, que además podría sacudirlo hasta sus cimientos. El caso de Mahsa Amini es sólo un ejemplo de una represión que "en realidad afecta a todos los iraníes, en nombre de la castidad y la moral", dice Chahla Chafiq.

"Los gobernantes han creado un sistema en el que el hombre es el líder y domina a la mujer, pero el líder ideológico domina a todos. Por lo tanto, la situación actual no se refiere sólo a las mujeres. Al contrario, es una cuestión de toda la sociedad, y eso es lo que está saliendo a la luz hoy", argumenta Chahla Chafiq.

Este viento de ira no se limita a las mujeres iraníes. "Algunas de las personas que están a favor del sistema se han movilizado, por ejemplo en los medios de comunicación o de forma más pasiva, contra el sistema. E incluso algunos clérigos que pertenecen al propio Estado empiezan a criticar esta represión sin precedentes en las calles. Muestra la brecha entre un Estado islámico cada vez más aislado y las diferentes capas de la población ", afirma Saeed Paivandi, profesor e investigador de la Universidad de Lorena.

Varios parlamentarios iraníes han expresado sus reservas sobre los métodos de la policía de la moral. El diputado Jalal Rashidi Koochi declaró a la agencia de noticias ISNA que la policía de la moral "causa daños al país". Otro diputado, Moeenoddin Saeedi, mencionó la idea de abolirla: "Creo que debido a la ineficacia de Gasht-e Ershad para hacer comprender la cultura del hiyab, esta unidad debería ser abolida, para que los niños de este país no tengan miedo cuando se encuentren con esta fuerza".

Pero para Chahla Chafiq, esto es sólo una instrumentalización para quedar bien. "En cuanto se ven desbordados, mantienen este tipo de discurso. Pero la población no se lo cree”.

"Por el momento, no hay demandas específicas. Impugnamos el velo obligatorio, pero sin proponer el horizonte de otro sistema político. Eso es lo que el régimen islámico ha intentado hacer durante mucho tiempo: tratar de no permitir que la oposición tenga un lugar en la opinión pública. El sistema actual está en un callejón sin salida porque no presenta ninguna solución, pero por otro lado, tampoco hay alternativa”, afirma.