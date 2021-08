Irán: Videos pirateados muestran los abusos en la prisión de Evin

Escucha esta nota aquí

Las escenas de los videos pirateados de las cámaras de vigilancia de la tristemente célebre y siniestra prisión de Evin, en Teherán, han sido ampliamente difundidas en las redes sociales. Las imágenes, que muestran el maltrato a los prisioneros, han provocado muchas críticas de los internautas, pero también de los medios de comunicación iraníes y de funcionarios políticos y judiciales.

Por Siavosh Ghazi, corresponsal de RFI en Teherán

Los videos muestran numerosas escenas de guardias o soldados golpeando violentamente a los presos, o arrastrándolos por el suelo y por las escaleras. No hay sonido, por lo que no escuchamos los intercambios entre los guardias y los prisioneros. Otros videos muestran la sala de control de la prisión y, en particular, al director de la prisión de Evin, que se gira sorprendido ante la cámara que le graba.

Es la primera vez que estos videos muestran el interior de la prisión y escenas tan terribles. La prisión de Evin se construyó bajo el antiguo régimen, pero sigue en funcionamiento. Hay presos de conciencia o políticos, pero también presos comunes dentro.

Fuertes reacciones en las redes sociales y en la prensa

Muchos internautas criticaron la violencia. El jefe del poder judicial ordenó una investigación, mientras que el jefe del sistema penitenciario se disculpó. Asimismo, el Presidente del Parlamento también ordenó una investigación parlamentaria.

Los periódicos iraníes también han criticado estas escenas y han pedido una reforma del sistema penitenciario.

Según la prensa, lo que más sorprende es que los guardias y soldados se comporten de forma tan violenta, aun sabiendo que están siendo filmados. Esto significa que no temen ser castigados por sus superiores.

Otros periódicos afirman que en cualquier otro país, el director de la organización penitenciaria se habría visto obligado a dimitir. Hasta ahora no ha sido así.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, también han condenado estas prácticas, afirmando que estos videos son sólo la punta del iceberg.

¿Cómo fueron pirateados estos videos y por quién?

Fue una organización hasta ahora desconocida la que hizo públicos los vídeos. Se llama "La justicia de Alí" ("Edalat-e Alí"), en referencia al imán Alí, el primer sucesor del profeta Mahoma, según la mayoría de los musulmanes chiíes de Irán, que es conocido por ser un hombre justo. No se han dado detalles sobre cómo se piratearon los videos.

Según los especialistas, existen dos teorías. O bien se trata de un hackeo real desde fuera de la prisión, pero en general la red de cámaras de vigilancia de este tipo de establecimientos no está conectada a Internet, lo que permite un hackeo del sistema. O bien los videos podrían haber sido pirateados desde el interior de la prisión por un empleado que luego los publicó en las redes sociales.

Ahora estamos a la espera del resultado de la investigación ordenada por el jefe de la judicatura para saber qué ocurre a continuación en este caso especialmente embarazoso para el sistema judicial.