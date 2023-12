Israel afirma que Hamás está cerca de su 'disolución'

"Me quedan cuatro hijos", expresó Jabri, de 56 años. "Anoche bombardearon la casa donde estábamos y la destruyeron. Dijeron que Rafah sería un sitio seguro. No hay sitio seguro".

"No hay agua, no hay electricidad, ni pan ni leche para los niños, y no hay pañales", lamentó Rami al-Dahduh, un sastre de 23 años.