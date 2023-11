'Israel no pretende gobernar ni ocupar la Franja de Gaza', dice Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartó un alto el fuego en la guerra contra el grupo islamista palestino Hamás y afirmó que su país no pretende gobernar ni ocupar la Franja de Gaza una vez termine el conflicto. Sobre el futuro de Gaza, Netanyahu dijo que el empobrecido y bloqueado territorio debe ser 'desmilitarizado, desradicalizado y reconstruido'.

"Un alto el fuego con Hamás significa rendición", dijo a la cadena estadounidense Fox News, al explicar que no existe un "calendario" para la ofensiva militar. "Creo que el ejército israelí se está desempeñando excepcionalmente bien", señaló.

Netanyahu dijo que Israel no tiene planes de permanecer en Gaza a largo plazo: "No buscamos gobernar Gaza. No buscamos ocuparla, sino que buscamos darle a ella y a nosotros un futuro mejor".