Israel utiliza el reconocimiento facial en zonas clave de los Territorios Palestinos

Katia Roux: "Lobo Rojo" escanea los rostros de los palestinos que llegan a los puestos de control militares. Este sistema está vinculado a otra base de datos mayor, que contiene información personal y datos biométricos sólo de palestinos. Es una base de datos sólo para palestinos. Contiene información como su fotografía, pero también su identidad, la identidad de los miembros de su familia, su lugar de residencia... O si se les busca para interrogarles, por ejemplo. Estos datos se cruzan con la foto. El sistema decidirá entonces si la persona puede pasar el control o no. Si la persona no es conocida o no figura en la base de datos, se añadirá su fotografía. En función de la información facilitada, se decidirá si la persona puede pasar el puesto de control.