Italia declara el estado de emergencia ante la crisis migratoria

"Se ha declarado el estado de emergencia, y el Gobierno no sólo no quiere dialogar con nosotros para ampliar nuestra capacidad de acogida e inclusión, sino que quiere reducirla. Al mismo tiempo, quiere reducir la deuda trayendo más extranjeros, trabajadores que pagarán sus impuestos en Italia. Es un gobierno ambiguo. Al no querer resolver de raíz el problema estructural de la acogida, está creando él mismo esta situación de emergencia, ¡lo que no deja de ser paradójico!", subraya el alcalde de Bolonia, Matteo Lepore.