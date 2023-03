Jóvenes iraníes siguen decididos a exigir más libertades a pesar de la represión

Se reunieron en un café cerca de la universidad en Teherán. Tres amigas veinteañeras, tres estudiantes en vaqueros y zapatillas deportivas, con el pelo largo y castaño. Algo inimaginable hasta hace seis meses: estas jóvenes no llevan velo, aunque la ley iraní las obliga a ello.

La muerte de Mahsa Amini ha cambiado sus vidas. Tras la muerte de la joven kurda a causa de un pañuelo mal ajustado, Shirin* decidió unirse al movimiento de protesta para exigir más libertades, especialmente la de vestir como le gusta: "Al principio, teníamos mucho miedo, porque si no llevabas el pañuelo, significaba tu sentencia de muerte. Pero hay que seguir haciéndolo, por los que se sacrificaron", dice.

Yazmina* lo ha vivido y escapó por poco durante una manifestación: "Conseguí escapar, pero nos dispararon. Nos refugiamos en una casa. El propietario nos ayudó, no los dejó entrar". Escaparon de la detención, pero muchos de sus amigos no tuvieron tanta suerte, cuenta: "Muchos fueron detenidos, les dispararon, algunos siguen teniendo problemas, no pueden volver a la universidad".