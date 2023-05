Julia de Núñez, la actriz de origen argentino que encarna a Brigitte Bardot

"Siempre me han encontrado un parecido con ella", dice la actriz. Y es cierto, la prensa utiliza la expresión “son dos gotas de agua” para describir la semejanza entre Brigitte Bardot y Julia de Núñez, quien a los 22 años encarna a la mayor sex symbol del cine francés.

Julia es la hija de Alexandre de Núñez, ex periodista de France Culture , y de Nathalie Fisbach, una librera francesa de París. En 2021, se graduó en la escuela Périmony, escuela de arte dramático por la que pasaron actores como André Dussollier, Fanny Ardant y François Cluzet.

"Puse mucho de mí misma en esta aventura y llegó un momento en que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Al hacer que las emociones de Bardot cobraran vida, se volvieron sinceras", dijo De Núñez a Madame Figaro.

"No es un biopic, no me gusta esa palabra. Es un trozo de vida que hemos tratado", explicó la directora Danièle Thompson al presentar la serie a la prensa a finales de enero.