Kamala Harris promete en Fox News romper con la presidencia de Joe Biden

La vicepresidenta estadounidense aseguró el miércoles 16 de octubre que su presidencia no sería “una continuación” de la de Joe Biden. La candidata presidencial demócrata habló de inmigración e intentó cortejar a los republicanos moderados en la cadena conservadora.

“Mi presidencia no será una continuación de la de Joe Biden”, dijo. “Como todo nuevo líder que asume el cargo, aportaré mi experiencia vital, mi experiencia profesional y nuevas ideas”, dijo la candidata demócrata, a 20 días de las elecciones presidenciales en EE.UU.

"Son casos trágicos, no cabe duda (...) y no puedo ni imaginar el dolor que han experimentado las familias de esas víctimas por una pérdida que no debería haber ocurrido" pero "también es cierto que si se hubiera aprobado una seguridad fronteriza hace nueve meses, habríamos tenido más agentes fronterizos en la frontera" con México, se defendió ella.