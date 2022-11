Kiev se prepara para evacuar a millones de personas si empeora el suministro de electricidad

“Esto no es una guerra, es terrorismo y genocidio. Putin no nos necesita a los ucranianos. Lo que quiere es territorio, quiere Ucrania sin nosotros. Por eso lo que está ocurriendo hoy, los ataques contra la infraestructura, es un genocidio. Su objetivo es dejarnos morir de frío, expulsarnos de nuestra tierra para apoderarse de ella”, añadió el edil.

“No puedo programar ninguna cita. Llamo a un candidato y le ofrezco una entrevista por Zoom a las 14 horas. Me dice: ‘No hay electricidad en mi casa a esa hora, volverá a las 5 de la tarde’. Le respondo: ‘Es estupendo, pero no tendré electricidad a partir de las 5 de la tarde’. Uno de los candidatos y yo no hemos podido encontrar un horario para una semana”, deplora el consultor.

“Cuando no hay electricidad, no hay calefacción, porque las bombas que distribuyen el calor en los edificios no funcionan sin electricidad. Así que hace un poco de frío (sonríe). Pero cuando haya 20 grados bajo cero y no haya electricidad, pensamos coger el coche e ir al centro comercial más cercano que todavía tenga electricidad, para esperar calientes”, explica.