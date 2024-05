La Antártida, ¿la nueva tierra del petróleo y el gas?

Minería prohibida

Las apuestas comerciales son asombrosas: las reservas de petróleo anunciadas por los rusos podrían permitir producir hasta 511.000 millones de barriles de petróleo. A modo de comparación, el mundo entero consume unos 36.000 millones de barriles al año, según el Energy Institute Statistical Review of World Energy in 2023. Eso bastaría para satisfacer la sed mundial de petróleo y gas durante al menos 40 años.