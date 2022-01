La Asamblea Nacional francesa aprueba el pasaporte de vacunación en medio de polémica

Escucha esta nota aquí

Después de tres días de tumultuoso debate, alimentado por las polémicas declaraciones del presidente Emmanuel Macron, dispuesto a "joder" a los no vacunados, los diputados franceses aprobaron en la madrugada del 6 de enero el proyecto de ley que transforma el pase sanitario en un pasaporte de vacunación.

Primer paso

Tras una nueva noche de intenso debate, la Asamblea Nacional (cámara baja) aprobó en la mañana el texto, pese al rechazo de la oposición de izquierda radical y de extrema derecha. El partido gubernamental de centro y parte de los socialistas y de los conservadores votaron a favor.

El texto debe ahora recibir el visto bueno de Senado, controlado por la derecha, la próxima semana, por lo que su eventual entrada en vigor no podrá tener lugar el 15 de enero, como deseaba el gobierno en plena quinta ola de contagios por Covid-19.

Si se aprueba, los mayores de 12 años sin vacunar no podrán ir a restaurantes, museos, gimnasios, cines ni usar ciertos transportes, aunque presenten una prueba de diagnóstico negativa de menos de 24 horas, como se permite actualmente.

¿Controles de identidad?

Uno de los escollos durante su tramitación en la Asamblea Nacional fue la posibilidad de que se pueda controlar la identidad de los usuarios del pasaporte de vacunación en bares y restaurantes en caso de "serias dudas" de uso fraudulento.

Los diputados de Los Republicanos (derecha) ya advirtieron que llevarán el caso de los controles al Consejo Constitucional para que se pronuncie sobre su validez.

El debate parlamentario se produjo cuando los nuevos casos de Covid-19 registran récords diarios (unos 335.000 el miércoles) y en un contexto de tensión sobre las declaraciones de Emmanuel Macron a tres meses de las elecciones presidenciales.

"No soy partidario de joder a los franceses. Me quejo todo el día de la administración cuando los bloquea. Pues bien, aquí, los no vacunados, tengo muchas ganas de joderlos. Y eso continuaremos haciendo, hasta el final. Es esta la estrategia", sostuvo el presidente francés en el diario Le Parisien.

Según un sondeo de Elabe publicado el miércoles por la noche, las declaraciones de Macron "impactaron" a un 53% de las personas interrogadas, frente a un 47% que se dijeron "no impactados".

Casi el 90% de los mayores de 12 años completaron su pauta de vacunación contra la Covid-19 en Francia, donde fallecieron más de 120.000 personas desde el inicio de la pandemia, según datos de las autoridades sanitarias.

Con la AFP