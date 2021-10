La batalla por los derechos de pesca agita las aguas entre Londres y Paris

Escucha esta nota aquí

El Primer Ministro británico Boris Johnson amenazó este sábado con recurrir a sanciones comerciales contra Francia si Paris hace efectivas las medidas de retorsión contra su vecino en la guerra por los derechos de pesca que se desarrolla a ambos lados del Canal de la Mancha

La tensión entre Londres y Paris marco un nuevo punto este sábado luego que el Primer Ministro británico Boris Johnson, BoJo, advirtiera que hará "lo necesario" para preservar los intereses de su país, en la disputa que sostiene contra Francia por la distribución de los derechos de pesca sobre sus aguas.

Paris reclama de Londres la "estricta aplicación" del acuerdo sobre el tema, resultado de las negociaciones sobre el Brexit que formalizaron la salida del reino Unido de la Unión Europea (UE) concluido en 2020.

La reacción del dirigente británico se produjo luego que el gobierno francés anunció la puesta en marcha de una serie de represalias en contra del Reino Unido a partir del próximo 2 de noviembre, consecuencia de lo que Paris juzga como una violación del compromiso de otorgar suficientes licencias a los pescadores franceses que faenan en aguas británicas.

Francia ha solicitado a Jersey 169 licencias para sus pescadores que operan en las aguas de la isla anglo normanda, que sólo aceptó otorgar 64 licencias. De igual forma Londres concedió 12 licencias suplementarias para pescar dentro del límite de 6 a 12 millas de sus aguas territoriales.

Londres asegura haber acordado 98% de las solicitudes de licencia a los pescadores de la Unión Europea (UE) para que trabajen en sus aguas, en tanto que Francia segura que sólo fueron concedidas el 90% de las demandas

Las medidas de retorsión que Paris amenaza con imponer a Londres a partir del 2 de noviembre consisten en reforzar los controles sobre las embarcaciones británicas, incluso prohibir a dichos barcos de desembarcar en puertos franceses. A inicios de octubre el Secretario de Asuntos europeos, Clement Beaune, anunció que Francia podría reducir el aprovisionamiento de electricidad a Jersey como parte de la guerra por los derechos de pesca. Como era de esperar, Londres no tardó en reaccionar.

El viernes la embajadora de Francia ante el reino Unido fue convocada al Ministerio de Relaciones Exteriores británico, una demanda muy poco común entre países aliados.

El mismo día el presidente francés Emmanuel Macron, en una entrevista que concedió al periódico Financial Times dijo que "la credibilidad del Reino Unido está en juego". "No se confundan, esto no afecta únicamente a los europeos sino a todos sus socios. Pues pasarse años negociando un tratado y, unos meses después, hacer lo contrario a los que se había decidido en todos los aspectos que menos te convienen no es una prueba de tu credibilidad", asentó el mandatario.

Este sábado, apenas había llegado a Roma para participar en la reunión del G-20, el Primer Ministro británico aseguró que "si hay una violación (por parte de Francia), o si pensamos que hay una violación del tratado, haremos lo necesario para defender los intereses británicos".

Emmanuel Macron y Boris Johnson deben encontrarse el fin de semana en Roma, antes que ambos viajen a Glasgow, Escocia, para participar en la cumbre sobre el cambio climático. Creo que lo que todo el mundo quiere es una cooperación entre aliados europeos y Emmanuel Macron" dijo el líder británico.

La difícil situación por la que atraviesa Johnson, criticado por el aumento de los precios en el Reino Unido, la crisis de escases de conductores de camiones, el aumento de los precios de la electricidad, entre otros factores, y la perspectiva de las elecciones presidenciales en Francia, en abril próximo, son variables que pesan en un conflicto que apenas representa 8% de todas las transacciones comerciales entre Londres y Paris.