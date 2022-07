La carrera para suceder a Boris Johnson suma ocho competidores

Antes había anunciado sus intenciones de competir el actual Secretario de Estado de Transportes británico, mientras que el Secretario de Defensa, Ben Wallace, decidió no presentarse.

Dos días después del anuncio de la dimisión de Johnson, de 58 años, debilitado por los escándalos y prácticamente derribado por la renuncia de Sunak, catalizador de más deserciones, la catarata de aspirantes a sucederle no cesa.

El Secretario de Estado de Transportes, Grant Shapps, anunció su candidatura con la promesa de un gobierno "estratégico" y "sobrio". Diputado con experiencia, miembro del gabinete del ex primer ministro David Cameron en 2010, no es el favorito en las encuestas. Tampoco están la ex secretaria de Igualdad Kemi Badenoch, la fiscal general Suella Braverman y el diputado Tom Tugendhat.