La corta victoria de Lula siembra dudas entre sus partidarios para la segunda vuelta

Cientos de simpatizantes de Lula acudieron a la Avenida Paulista para celebrar una victoria con sabor a poco, ya que soñaban con un resultado mejor, incluso definitivo. Jeanne, activista del Partido de los Trabajadores (PT), no ocultaba su decepción.

"No es culpa de la campaña ni de Lula. Creo que la culpa es de la izquierda, que no está unida. No debemos olvidar que este es un país amenazado por un dictador y un terrible movimiento conservador”, recalca.